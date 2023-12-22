Если вы держите это на своей кровати, то можете привлечь пауков

Если вы не хотите неожиданной компании во время сна, то нужно соблюдать осторожность с тем, что вы держите на кровати. Иначе только привлечено пауков.

Издание Best Life отмечает, что пауки могут проникнуть в одеяло, простыни, подушки. Эксперты предлагают узнать, как можно избежать их привлечения в постели.

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1. Пауки могут залезать на кровать, в том числе длинные одеяла, простыни, наматрасники и рюши.

У каждого из нас есть определенные дизайнерские аксессуары и предметы, которые мы добавляем, чтобы придать спальне индивидуальность и уют. Если вы не хотите создавать свободный путь для пауков в свою кровать, эксперты предупреждают, что вам следует избегать использования каких-либо длинных одеял, больших покрывал или пылевых воланов, тянущихся по земле.

Эти предметы декора могут стать стремянкой для любых пауков, ползающих по земле, предоставляя им легкий доступ, чтобы залезть прямо в вашу кровать.

2. То, что вы держите под кроватью, также может заманивать паукообразных.

Если вы превратите место под матрасом или кроватью в грязное, то ожидайте неприятных гостей.

"Подобно тому, как пауки наслаждаются уютными пределами груды камней или пиломатериалов за пределами вашего дома, эти животные также процветают в захламленных местах, где есть много тайников, чтобы спокойно плести паутину", – говорят эксперты.

3. Держите место для сна в порядке, стирайте простыни еженедельно и застилайте кровать.

Все любят ложиться спать в чистые простыни, но если этого не делать, то пауки поселятся в постели с большим удовольствием.

Эксперты советуют стирать постельное белье, по крайней мере, раз в неделю, чтобы удалить грязь, омертвевшие клетки кожи и пот, которые могут привлечь меньших насекомых, которых пауки ищут во время еды.

Если у вас слишком мало времени, чтобы постоянно запускать стиральную машину, простое застеление кровати также может значительно помочь в удержании пауков. Эксперты рекомендуют заправлять любые длинные простыни, чтобы они не скользили по полу и не оставляли свободный путь к подушке.

4. Правильно расположите кровать, чтобы паукам было труднее залезть в простыни.

Спальное место должно быть опрятным и организованным, но важно и расположение кровати.

Если это возможно, эксперты советуют не придвигать матрас к стене заподлицо и оставлять немного места. Это особенно верно в углах, где пауки более естественно пытаются сплести паутину в первую очередь. И хотя утром приятно находиться рядом с успокаивающим ветром и естественным светом, чем дальше вы держите кровать от окна, тем меньше вероятность увидеть пауков, уютно устраиваемых в ваших простынях.

Помните, если держать матрас выше пола, паукам будет сложнее заползать внутрь него, равно как и размещение такой мебели, как прикроватные лампы и тумбочки, на расстоянии нескольких сантиметров от матраса.

Специалисты также советуют держать подальше от кровати любое комнатное растение, а также регулярно осматривать их, чтобы в вашем любимом фикусе не поселился паук.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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