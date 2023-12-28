Если вы проспали: Как приготовить быстрый и питательный завтрак из лаваша и сыра

Как быстро сделать завтрак с лавашем, сыром и зеленью

Лаваш – это вкусный и универсальный продукт, который можно использовать для приготовления разных блюд. Сегодня мы приготовим из него простой и вкусный завтрак.

Такое блюдо подойдет тем, кто спешит с утра, ведь готовится оно очень быстро и может насытиться на продуктивный рабочий день. Рецептом поделились на сайте Shuba.

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Ингредиенты:

4 листа тонкого лаваша

400 г твердого сыра

4 зубчика чеснока

200 г майонеза

1 пучок укропа

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Сыр натираем на терке. Укроп моем, обсушиваем и мелко нарезаем. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс. В миске смешиваем творог, укроп, чеснок, майонез, соль и перец по вкусу. Лаваш раскатываем на ровной поверхности и равномерно распределяем начинку по всей поверхности. Сворачиваем лаваш в рулеты и нарезаем их на кусочки шириной 3-4 см. Выкладываем рулетики на противень и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.

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