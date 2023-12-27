Если желтки остались: Как приготовить песочный бисквит

Как сделать бисквит на желтках без белков

Пышный бисквит на желтках – это простой и вкусный рецепт, который подойдет для начинающих. Бисквит получается очень нежным и ячеистым, а готовится очень быстро.

Рецептом поделились на сайте kolizhanka.net. Для того чтобы бисквит получился пышным, важно, чтобы яйца и масло были комнатной температуры. Не сбивайте тесто миксером на высоких оборотах, чтобы не испортить его структуру. Готовность бисквита проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить из теста сухой.

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Ингредиенты:

Желтки (средние) – 6 шт

Мука – 120 г

Разрыхлитель – 5 г (1 ч. л.)

Сливочное масло (мягкое) – 100 г

Сахарная пудра – 120 г

Приготовление:

В чаше с желтками взбейте сливочное масло и сахарную пудру до однородной массы. Всыпьте муку и разрыхлитель, и перемешайте лопаткой. Перемешайте тесто миксером на низких оборотах, чтобы насытить его кислородом. Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекайте бисквит в разогретой до 150 градусов духовке в течение 40 минут.

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