Какая польза в макаронах: может ли этот продукт быть частью сбалансированной диеты

Макароны ошибочно считаются блюдом, приводящим к набиранию лишних килограммов. Однако этот продукт достаточно полезен, особенно если изготовлен из пшеничной муки твердых сортов пшеницы.

Эксперты в комментарии Real Simple помогли разобраться, как макароны могут влиять на здоровье и назвали основные преимущества этого продукта.

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Выяснилось, что макаронные изделия могут являться частью сбалансированной диеты, если употреблять их в умеренных количествах. По словам Марты Теран, зарегистрированного диетолога, макароны являются важным источником углеводов, которые обеспечивают длительное высвобождение энергии и способствуют сытости. Кроме того, они содержат большое количество клетчатки, витаминов группы B и минералов, таких как железо.

Чтобы сделать макаронные блюда еще более полезными, эксперты рекомендуют добавлять к ним овощи, нежирные белки и здоровые жиры. Такой подход помогает улучшить пищевой профиль блюда и обогатить его питательными веществами. Кроме того, следует выбирать цельнозерновые макаронные изделия, содержащие больше клетчатки и других полезных компонентов.

Нужно ли есть макароны каждый день

Ежедневно потребление макаронных изделий может быть безопасным, если они вписываются в сбалансированную диету и контролируются размером порций. Важно помнить о разнообразии пищи и внимательно выбирать составляющие, чтобы обеспечить своему организму широкий спектр питательных веществ.

Альтернативы макаронным изделиям для тех, кто имеет чувствительность или непереносимость глютена

Для людей с чувствительностью или непереносимостью глютена существуют безглютеновые альтернативы макаронным изделиям, таким как макароны из риса, кукурузы или киноа. Важно внимательно читать этикетки и убедиться, что выбранные продукты не содержат глютена.

Следовательно, макароны могут быть полезным и вкусным дополнением к диете, если их правильно выбирать и готовить.

Напомним, ранее эксперты назвали "полезные продукты", вредящие здоровью.

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