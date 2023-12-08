Есть угроза обрушения: в Киеве на полгода закроют движение метро на одной из веток

Из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Теремки" и "Лыбидская" с 9 декабря там будет остановлено движение. Такое решение приняла 8 декабря Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В связи с необходимостью срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" с 9 декабря движение поездов Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская". Движение поездов на отрезке между " Лыбидской" и "Демеевской" придется полностью остановить до завершения работ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КГГА в пятницу.

Ремонтные работы продлятся 6 месяцев.

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