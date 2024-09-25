Эти четыре фразы испортят отношения с партнером навсегда: стоп-лист от психолога

Ложь – это не просто одно слово. Иногда она скрывается за простыми фразами, которые мы часто используем в общении с партнером.

Психолог Джеффри Бернштейн утверждает, что существуют определенные типы лжи, которые особенно разрушительны для отношений. Они могут казаться незначительными, но действительно подрывают доверие и создают барьеры в общении.

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Рассмотрим подробнее эти четыре типа:

"Я в порядке": Когда мы говорим эту фразу, скрывая свои подлинные чувства, мы создаем стену между собой и партнером. Это усложняет понимание друг друга и может привести к накоплению образа.

"Это ничего страшного": Игнорируя свои чувства или действия партнера, мы демонстрируем, что нам безразлично. Это ослабляет эмоциональную связь и может привести к чувству неуважения.

"Я изменю его или ее": Вера в то, что мы можем изменить партнера, является одной из самых распространенных иллюзий. Это часто приводит к разочарованию и чувству вины.

"Нам не нужно об этом говорить": Избегание важных разговоров – это прямой путь к эмоциональной удаленности. Нерешенные проблемы накапливаются и рано или поздно разразятся.

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Почему эти фразы так опасны?

Психолог подчеркнул, когда мы лжем или избегаем важных разговоров, партнер теряет доверие к нам. Отсутствие искренности и открытости приводит к тому, что партнеры удаляются друг от друга. Специалист посоветовал, как избежать этих ошибок:

Будьте честны: даже если сказать правду трудно, это поможет сохранить доверие в отношениях. Выражайте свои чувства: не бойтесь говорить партнеру, что вас беспокоит. Принимайте партнера таким, какой он есть и не пытайтесь сменить его. Регулярно разговаривайте о своих чувствах, мыслях и желаниях. Помните, что крепкие отношения строятся на доверии, искренности и взаимопонимании.

Если вы заметили у себя или своего партнера эти вредные привычки, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу.

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