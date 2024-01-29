Эти джинсы должны быть в вашем гардеробе: главные тренды весны 2024 года (фото)

Джинсы являются основой любимой одежды многих людей. Они все разные по фасону и цвету. Так что стилисты помогли разобраться, какие джинсы будут актуальны в 2024 году.

Как сообщает whowhatwear, самые популярные джинсовые тренды 2024 года – это несколько видов, которые начинают набирать популярность, что достигнет пика уже весной.

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Джинсы Puddle – под такие брюки подойдут как свитера, так и блузки. А ширина этих джинсов позволит скрыть лишние килограммы на бедрах. Эти мешковатые широкие джинсы можно носить под любую обувь.

Джинсы цвета шампанского – не прошло и десяти лет, как они снова вернулись в моду. Мягкие джинсы кремового оттенка подходят к любому времени года. Особенно интересно будет сочетание их с темным верхом.

Джинсы с отворотом – выбирайте широкие брюки любого цвета. Наверх выберите клетчатую рубашку или яркий топ. Попытайтесь также комбинировать светлый верх и темный низ.

Блестящие джинсы – такие брюки были одним из доминирующих трендов этого сезона, и неудивительно, что они переходят в повседневную одежду благодаря своему удобству. Правда, женщинам за 40 стоит воздержаться от покупки подобной одежды.

"Металлические джинсы с высокой посадкой лучше одевать под высокие каблуки", – говорят эксперты.

Джинсы клеш – излучают французскую привлекательность и возвращают эстетику 70-х. Они идеальны в сочетании с удобной обувью. Предпочтите модели с высокой посадкой, чтобы сделать фигуру более стройной. Добавьте контрастный верх и сразу станете визуально выше.

Рваные джинсы этой весной тоже будут в тренде. Чтобы получить самый изящный образ, ищите чистые разрывы до колена, а не "тревожные" по всему полотну. А еще добавьте массивную обувь и ваш идеальный образ уже готов.

Серые джинсы – находка для весны. Они будут поражать с черными замшевыми ботинками, или с яркими туфлями на каблуке.

Ранее стилисты показали обувь, которая будет актуальна весной 2024 года.

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