Эти джинсы незаменимы для модниц весной 2024 года: советы стилистов и фото

Весна – это время обновления, и в этом сезоне тренды в мире денима снова становятся центральной темой в гардеробе.

В прошлом году предпочтение отдавалось свободным силуэтам, таким как мешковатые джинсы с низкой посадкой и джинсовые юбки. Хотя эти стили остаются популярными и в 2024 году, появились новые тренды, которые следует учесть, пишет The Fashionista.

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Основные тренды денима на весну 2024 года:

Джинсы бочонки: Силуэт бочкообразной ноги становится все более популярным благодаря своей универсальности и способности подчеркнуть образ.

Темные джинсы: Темный деним всегда является классикой, но в этом году особенно актуальны черный и серый деним.

Прямые джинсы с приятными потертостями становятся любимыми среди модных ценителей.

Ультрабагги: Супермешковатый образ – это новый тренд, который приобретает популярность среди модных энтузиастов.

Белые джинсы: Белый деним открывает новые возможности, становясь популярным зимой. Следует попробовать белые джинсы в кремовых или овсяных оттенках.

Джинсы с украшениями: Добавьте причудливые украшения в свои джинсы, чтобы придать своему образу дополнительного шарма и индивидуальности.

Джинсы Bootcut: Возродите стиль 70-х годов с помощью черного чернильного денима и узких клешей.

Эти тренды помогут создать модный образ на весенний сезон, добавляя в гардероб новые элементы, которые подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.

Ранее стилисты показали обувь, которая будет актуальна весной 2024 года.

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