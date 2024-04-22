Эти фрукты и овощи могут защитить от диабета: советы врачей

Новые исследования, проведенные специалистами из Университета Турка, обнаружили, что некоторые фрукты и овощи могут снизить риск развития диабета благодаря содержанию полезных пигментов. Эти выводы подтверждают значение рациона, насыщенного фруктами и овощами красного и фиолетового цвета в профилактике этой заболеваемости.

Антоцианы, пигменты, придающие фруктам и овощам красный и фиолетовый цвет их насыщенную окраску, демонстрируют мощный защитный потенциал от диабета. Эти пигменты влияют на энергетический обмен, микробиот и воспаление в кишечнике, что способствует снижению риска возникновения этого заболевания.

Вас также интересует: 5 видов крупы, которые можно и следует употреблять при диабете

Особую пользу для здоровья ученые отметили в фиолетовом картофеле, который содержит большое количество антоцианов. Исследование также показало, что продукты, содержащие ацилированные антоцианы, оказывают еще больший эффект в профилактике диабета. Фиолетовый картофель, редька, фиолетовая морковь и красная капуста являются богатыми источниками этих полезных пигментов.

В частности, черника и шелковица содержат неацилированные антоцианы, которые, хотя менее эффективно усваиваются организмом, также отличаются пробиотическими свойствами. Эти пигменты улучшают здоровье кишечника, уменьшают воспаление и регулируют обмен веществ, способствуя снижению риска развития диабета.

Исследования этого типа напоминают о важности сбалансированного рациона, насыщенного фруктами и овощами разных цветов, как ключевого элемента здорового образа жизни и профилактики заболеваний, в частности диабета.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее мы сообщали, какой продукт следует исключить из рациона людям после 60-ти.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!