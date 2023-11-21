Эти лайфхаки удивят даже опытных хозяек: Как использовать яблочный уксус

Яблочный уксус уже давно завоевал расположение кулинаров, но его полезные свойства можно использовать не только за плитой. Давайте рассмотрим три неожиданных способа использования яблочного уксуса для улучшения дома.

Яблочный уксус – это не только кулинарный ингредиент, но и отличное средство для чистки и обновления различных поверхностей дома. Попробуйте эти неожиданные приложения, и вы будете поражены результатами, пишет useti.org.

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Проблема неприятных запахов в холодильнике знакома многим. Вы можете легко решить эту проблему с помощью яблочного уксуса. Просто нанесите уксус на тряпку, обработайте поверхность холодильника, затем вытрите ее сухо. После такой очистки ваш холодильник снова будет пахнуть свежестью и чистотой.

Пятна жира на кухонных поверхностях – это общеизвестная проблема. Чтобы легко справиться с этой задачей, разведите уксус с водой в соотношении 1:1 и используйте эту смесь для уборки. Ваша кухня будет блистать чистотой.

Если ваш смеситель или раковина смотрятся не так, как раньше, вам не нужно покупать новые. Используйте яблочный уксус для обновления. Просто вымойте их, а затем отполируйте с помощью яблочного уксуса. Результат вас приятно удивит.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые есть у каждого под рукой.

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