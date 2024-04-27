Эти напитки запрещены людям за 40: они 'убивают молодость'

Эксперты по уходу за кожей предупреждают: некоторые напитки могут ускорить процесс старения и нанести ущерб здоровью вашей кожи.

Специалисты в комментарии Shefinds отметили, что с возрастом кожа становится менее эластичной и требует большей защиты. Но некоторые из популярных напитков негативно влияют не только на состояние кожи, но и здоровье.

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Вот основные напитки, которые следует ограничить или избежать, если вам больше 40 лет.

1. Сладкие газированные напитки: Даже без сахара, газированные напитки содержат вредные химические добавки, способствующие преждевременному старению кожи. Фосфор, калий и кофеин, содержащиеся в этих напитках, могут ухудшить состояние кожи, вымывая минералы и повреждая клетки.

2. Готовый кофе в бутылках: Обработанный кофе с большим количеством сахара также не является полезным выбором для здоровья кожи. Она может содержать токсины, которые делают кожу сухой и обезвоженной. Кофеин, хотя и придает энергии, может лишить кожу ее природного сияния и упругости.

3. Энергетические напитки: Эти напитки могут обезвоживать кожу, особенно вокруг глаз, что может привести к отекам, темным кругам под глазами и морщинам. Кофеин в таких напитках может также привести к задержке жидкости и расширению кровеносных сосудов.

Врачи советуют избегать этих напитков, чтобы сохранить здоровье и упругость кожи, особенно тем, кто уже перешагнул порог 40 лет.

Напомним, мы уже писали, от каких кофейных привычек стоит отказаться.

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