Эти ошибки допускают очень часто: Как правильно ухаживать за фикусом зимой

Фикусы – популярные комнатные растения, не требующие особого ухода. Однако, чтобы они хорошо росли и развивались зимой, важно соблюдать некоторые правила.

В зимний период фикусам не нужны удобрения. Они пригодятся растениям только в активной фазе роста, которая начинается весной, пишет сайт "На пенсии".

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Фикусам нужно достаточно света. Если его будет недостаточно, стебли растений будут тонкими и слабыми. Также фикус может развиваться только с одной стороны, если не будет полного доступа к всестороннему свету. При этом важно избегать попадания прямых солнечных лучей на листья фикуса, поскольку они могут вызывать ожоги.

Фикусы не любят перепады температуры и сквозняки. Оптимальная температура для их роста составляет 20-25 градусов Цельсия. При понижении температуры до 16 градусов фикус может сбросить листья.

Влажность воздуха должна быть высокой. Чтобы повысить влажность воздуха вокруг фикуса, можно периодически опрыскивать водой комнатной температуры с пульверизатора.

Фикусы нужно поливать регулярно, но не чрезмерно. Почва в горшке должна быть слегка влажной, но не мокрой. В зимний период, когда температура воздуха понижается, полив необходимо уменьшить. Если температура воздуха не превышает 16 градусов, то фикус можно поливать раз в 10 дней.

Распространенные ошибки при уходе за фикусами зимой

Чрезмерный полив. Это может привести к загниванию корней и гибели растения.

Недостаточное освещение. Это может привести к тому, что стебли растения станут тонкими и слабыми, а листья – мелкими и бледными.

Перепады температуры и сквозняки. Это может привести к опаданиям листьев.

Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.

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