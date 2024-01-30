Эти платья должна иметь каждая модница: весенний гардероб весна 2024 (фото)
Весна – это время, когда хочется яркости и воздушности. Создать такой образ помогут платья.
Знатоки моды говорят, что этой весной будут в тренде насыщенные цвета. О новых тенденциях стилисты рассказали в комментарии whowhatwear. Специалисты показали платья, которые весеннему сезону будут особенно актуальны.
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При выборе платья учитывайте тип фигуры и выбирайте платье, которое соответствует вашему стилю. Не бойтесь экспериментировать с цветами и фактурами.
Платья с драпировкой – не бойтесь экспериментировать с цветами. Платья с такими элементами отлично сядут на любую фигуру.
Красные платья станут хитом весной. Позаботьтесь об их наличии в гардеробе и заранее подберите обувь. Это могут быть каблуки, или даже кроссовки, главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно.
Прозрачные платья – этот вариант для смелых. Цветовая палитра сетчатых платьев может быть разноцветной – все зависит от ваших личных вкусов. К подобной одежде могут подойти не только каблуки, но даже массивные сапоги.
Платья с перьями – подобная одежда не для ежедневных прогулок. А вот для вечеринок и похода в ресторан – именно то. Однако стилисты советуют избегать мрачных цветов.
Платья Babydoll вернулись. Такие платья прекрасно подойдут как женщинам низкого роста, так и для высоких красавиц. Они также позволяют прикрыть лишние килограммы на ягодицах и животе.
Ранее стилисты показали обувь, которая будет актуальна весной 2024 года.
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