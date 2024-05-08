Эти предметы на кухне привлекают в дом достаток: проверьте их наличие

Кухня в доме считается особым сакральным местом. Здесь не только создают кулинарные шедевры, но и собирается семья, проводят время с друзьями, или наслаждаются чашечкой кофе в одиночку.

Это помещение наполнено уникальной атмосферой, которая может способствовать привлечению достатка, радости и финансового благополучия. Команда UAportal совместно с ТСН делится секретами, какие предметы необходимо иметь на вашей кухне, чтобы привлечь в вашу жизнь процветание.

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Какие вещи на кухне притягивают в дом счастье и достаток

Зеркало. Разместите зеркало так, чтобы оно отражало пламя кухонной плиты, так энергетика денег будет повышаться в разы. Не забывайте об идеальной чистоте зеркала – оно должно блестеть, чтобы привлечь достаток и гармонию.

Растения. Заполните ваш подоконник разнообразными домашними растениями. Хорошо подходит мята, розмарин, базилик, или шалфей, ведь они как магнит притягивают достаток. Заботьтесь об их здоровье, и они отблагодарят вас обильными финансовыми поступлениями.

Желтые оттенки. Внесите в интерьер кухни элементы желтого цвета, такие как занавески, картины, статуэтки, посуда или текстиль. Желтый – цвет богатства, он наполнит ваш дом гармонией и достатком.

Круглые предметы. Декорируйте кухню предметами круглой формы, которые символизируют бесконечность и неисчерпаемость. Круглый стол или тарелки с круглыми узорами помогут сохранить финансовую стабильность.

Специи. Запаситесь специями с сильной энергетикой, такими как ваниль, гвоздика, лавровые листья, имбирь, укроп и тому подобное. Они увеличат ваши шансы на финансовый успех.

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