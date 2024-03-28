Эти прически идеально маскируют тонкие волосы и залысины: фото пяти лучших
Смена прически может быть отличным способом обновить свой образ и почувствовать себя увереннее. Однако с возрастом некоторые стрижки могут стать не такими выгодными, как раньше.
Стилисты и профессиональные парикмахеры в комментарии shefinds показали 5 стрижек, которых следует избегать женщинам старше 50 лет. Специалисты также сообщили, какие прически следует выбрать.
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1. Длинные прямые волосы
Длинные прямые волосы могут подчеркнуть истончение волос, а также визуально прибавить вам лет.
Альтернатива: Попробуйте стрижку со слоями и челкой, которая обрамит ваше лицо и придаст объем волосам.
2. Короткий боб с тупой челкой
Эта стрижка может сделать ваше лицо более округлым и подчеркнуть морщинки.
Альтернатива: Попробуйте боб длиной до подбородка или лоб к ключице с челкой-шторкой, которая визуально вытянет ваше лицо.
3. Чоппи шегги
Слишком много слоев могут сделать ваши волосы более тонкими и вялыми.
Альтернатива: Попробуйте мягкий шегги с деликатными слоями, который придаст вашим волосам текстуры и объема.
4. Боб средней длины
Боб, заканчивающийся посередине шеи, может подчеркнуть возрастные изменения в этой зоне.
Альтернатива: Попробуйте боб длиной до подбородка или ключицы, визуально вытянув вашу шею.
5. Густая короткая челка
Короткая челка может привлечь внимание к морщинам на лбу.
Альтернатива: Попробуйте челку-шторку или длинную челку, которая обрамит ваше лицо и отвлечет внимание от морщин.
Помните, что лучшая стрижка – это та, которая подходит именно вам. Не бойтесь экспериментировать и обретать свой стиль.
Обратитесь к стилисту, чтобы он подобрал вам стрижку, которая будет подчеркивать ваши лучшие черты и скрывать недостатки.
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