Эти прически идеально маскируют тонкие волосы и залысины: фото пяти лучших

Смена прически может быть отличным способом обновить свой образ и почувствовать себя увереннее. Однако с возрастом некоторые стрижки могут стать не такими выгодными, как раньше.

Стилисты и профессиональные парикмахеры в комментарии shefinds показали 5 стрижек, которых следует избегать женщинам старше 50 лет. Специалисты также сообщили, какие прически следует выбрать.

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1. Длинные прямые волосы

Длинные прямые волосы могут подчеркнуть истончение волос, а также визуально прибавить вам лет.

Альтернатива: Попробуйте стрижку со слоями и челкой, которая обрамит ваше лицо и придаст объем волосам.

2. Короткий боб с тупой челкой

Эта стрижка может сделать ваше лицо более округлым и подчеркнуть морщинки.

Альтернатива: Попробуйте боб длиной до подбородка или лоб к ключице с челкой-шторкой, которая визуально вытянет ваше лицо.

3. Чоппи шегги

Слишком много слоев могут сделать ваши волосы более тонкими и вялыми.

Альтернатива: Попробуйте мягкий шегги с деликатными слоями, который придаст вашим волосам текстуры и объема.

4. Боб средней длины

Боб, заканчивающийся посередине шеи, может подчеркнуть возрастные изменения в этой зоне.

Альтернатива: Попробуйте боб длиной до подбородка или ключицы, визуально вытянув вашу шею.

5. Густая короткая челка

Короткая челка может привлечь внимание к морщинам на лбу.

Альтернатива: Попробуйте челку-шторку или длинную челку, которая обрамит ваше лицо и отвлечет внимание от морщин.

Помните, что лучшая стрижка – это та, которая подходит именно вам. Не бойтесь экспериментировать и обретать свой стиль.

Обратитесь к стилисту, чтобы он подобрал вам стрижку, которая будет подчеркивать ваши лучшие черты и скрывать недостатки.

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