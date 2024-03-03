Эти прически идеально подходят для зрелых женщин с тонкими волосами (фото)

Тонкие волосы могут стать проблемой с возрастом, но это не значит, что вы должны ограничивать свои варианты стрижки. Существует множество модных стрижек, подходящих для женщин старше 50 с тонкими волосами.

Стилисты и профессиональные парикмахеры предоставили советы специально для женщин старше 50 лет. От тупых стрижек до текстурированных бобов здесь есть идеи, чтобы вы чувствовали себя настоящей королевой стиля, пишет southernliving.

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1. Тупой срез

Если вы ищете что-нибудь новое, но удобное, выберите тупой порез с тонкой рамкой лица. Он не только придаст вашей прическе объем, но и придаст вам молодежный вид.

2. Кудрявая пикси

Позвольте вашим вьющимся локонам выглядеть стильно с короткой стрижкой пикси. Эта прическа легка в уходе и всегда смотрится элегантно.

3. Полированная пикси

Добавьте своей стрижке пикси больше текстуры, чтобы иметь возможность разнообразия в стиле. Текстурированные локоны всегда смотрятся живыми и привлекательными.

4. Асимметричный боб

Соберите свой стиль с асимметричным бобом, который придаст вашей прическе дополнительную креативность и выразительность.

5. Объемный лоб

Добавьте объем своим волосам с помощью объемного лба. Эта стрижка создаст вам вид, что всегда привлекает внимание.

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

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