Эти прически просто сокровище для женщин с тонкими волосами: советы стилистов (фото)

Возраст и выпадение волос – не повод для отчаяния. Эксперты-парикмахеры поделились советами по прическам, которые способны придать объем волосам и умело скрыть залысины и другие недостатки.

В комментарии shefinds специалисты заметили, что для красоты и здоровья волос нужно не забывать подстригать волосы каждые 4-6 недель. Используйте шампуни и кондиционеры, подходящие для вашего типа волос. Также регулярно делайте маски для волос, защищайте волосы от солнца и других неблагоприятных факторов.

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Лучшие прически для женщин с тонкими волосами

1. Тонкие волны

Универсальная стрижка, которая подходит как для длинных, так и для коротких волос. Дополнительный объем и легкость благодаря градуированным слоям. Челка может придать образу нотку элегантности и молодости.

2. Ассиметричный боб:

Прекрасный выбор для женщин в расцвете сил. Придает волосам движения и создает молодой вид. Уменьшение длины волос облегчает их и делает более объемными.

3. Пикси с глубоким боковым пробором:

Напоминает о неподвластном времени блеске старого Голливуда. Придает объем коротким волосам. Возможность изменять пробор с одной стороны на другую. Добавление волос на бок может увеличить объем в зоне, склонной к истончению.

4. Итальянский боб:

Подчеркивает лучшие черты лица. Придает волосам объем и упругость. Густые тупые концы создают воздушный, объемный вид. Легкие варианты укладки.

Стилисты советуют не бояться экспериментировать. Проконсультируйтесь с опытным стилистом, чтобы подобрать идеальную прическу для вашего типа волос и формы лица.

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