Эти продукты никогда нельзя есть натощак: могут вызвать проблемы с желудком

Многие люди выбирают быстрый перекус на ходу, чтобы начать свой день, не задумываясь о том, какие продукты попадают в их организм. Легкий путь, к сожалению, может привести к проблемам со здоровьем.

Специалисты назвали пять продуктов, которые не рекомендуется есть натощак, поскольку они могут привести к проблемам со здоровьем.

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К таким продуктам можно отнести цитрусовые: содержащиеся в них кислоты могут стимулировать выработку желудочной кислоты, что может привести к проблемам с желудком, таким как язва или гастрит.

Изжога и замедление обмена веществ также являются возможными последствиями употребления цитрусовых натощак.

Гуава и апельсины – это фрукты с высоким содержанием лимонной кислоты, которых следует избегать.

Йогурт – поскольку желудок уже содержит желудочную кислоту, которая помогает расщеплять пищу, молочная кислота из йогурта может быть неэффективной или привести к кислотному рефлюксу, если ее есть на голодный желудок.

Кофе тоже увеличивает уровень кислотности в организме. Питье кофе натощак может привести к расстройству пищеварения и изжоге в течение дня. Лучше есть что-нибудь перед употреблением кофе.

Острые блюда увеличивают выработку желудочной кислоты, что может привести к проблемам с пищеварением. Капсаицин, содержащийся в остром перце, может раздражать желудок.

Бананы повышают уровень магния в крови, что может оказывать негативное влияние на сердце. Содержат 25% сахара, что может привести к резкому выбросу энергии, а затем к истощению. Также они могут вызвать проблемы с кишечником.

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