Эти распространенные ошибки делают ваш кофе невкусным и не полезным

Многие люди не представляют свой день без ароматного кофе. Этот напиток не только дарит заряд бодрости, но и может принести пользу для здоровья.

Исследования показывают, что кофе, особенно фильтрованный или эспрессо, может снизить уровень холестерина, иметь противовоспалительный эффект и даже уменьшать риск развития диабета 2 типа.

Читайте также: Кофе или цикорий: какой напиток полезнее

Однако чтобы получить все эти преимущества и насладиться вкусом кофе, его важно правильно готовить, пишет Fit For Fun. Вот 5 распространенных ошибок, которых следует избегать:

1. Хранение кофе в холодильнике.

Это заблуждение, что холодильник – лучшее место для хранения кофе. На самом деле он быстро впитывает запахи других продуктов, что портит ее вкус. Хранить кофе следует в герметичном контейнере вдали от света и сильных запахов.

2. Использование открытой упаковки.

Если вы пьете кофе редко, не покупайте большую упаковку. Порошок быстро теряет аромат, если его не использовать в течение нескольких недель. Это отрицательно влияет на вкус. Купите кофе в небольших упаковках или измельчайте зерна непосредственно перед приготовлением.

3. Измельчение всего кофе сразу.

Предварительно измельченный кофе удобен, но теряет аромат гораздо быстрее, чем цельные зерна. Если вы цените вкус и аромат, измельчайте зерна непосредственно перед завариванием.

4. Заливка кипятком.

Горячая вода вредна для вкуса кофе. Она высвобождает горькие вещества, а аромат быстро улетучивается. Это делает кофе горьким и неприятным, а также может отрицательно повлиять на желудок.

Заваривайте кофе водой, нагретой до 90-95 градусов. Если у вашего чайника нет термометра, дайте воде охладиться 2-3 минуты после закипания.

5. Использование некачественной воды.

Вкус кофе во многом зависит от качества воды. Если вода жесткая, используйте минеральную. Также не рекомендуется использовать слишком мягкую воду, ведь она может вымыть вкус кофе.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!