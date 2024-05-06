Эти растения должны быть в каждом доме: помогают предотвратить появление сырости и плесени

Плесень в доме может быть опасна для здоровья не только людей, но и домашних животных. Она может вызвать аллергические реакции, привести к развитию астмы. Некоторые виды плесени выбрасывают споры в воздух, потому в таком помещении лучше не находиться.

Причиной появления плесени может являться чрезмерная влага в доме. Это приводит также к возникновению противного запаха.

К счастью, существуют естественные способы борьбы с плесенью – это комнатные растения, которые поглощают влагу и очищают воздух.

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Вот несколько из них, которые можно разместить в любой комнате, даже в ванной.

1. Хлорофитум (Растение-паук)

Научное название: Chlorophytum comosum. Эффективно поглощает влагу из воздуха, включая конденсат. Это неприхотливое к освещению растение, подходящее для любой комнаты, кроме мест у радиаторов.

2. Спатифиллум

Научное название: Spathiphyllum. Любит влагу и активно ее впитывает. Помогает в борьбе с плесенью и грибком. Неприхотливая к уходу, требует лишь легкого полива и косвенного освещения.

3. Бостонский папоротник

Научное название: Nephrolepis exaltata Bostoniensis. Идеально подходит для влажных мест, ведь поглощает много влаги. Не требует сильного освещения. Эффективно борется с плесенью и регулирует уровень влажности в помещении.

Напомним, мы рассказали, как обеспечить здоровую среду для жизни и предотвратить образование плесени на стенах.

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