Эти шесть растений должны быть на вашей кухне: очищают воздух и устраняют ароматы

Кухня – это место, где часто собираются неприятные запахи: из холодильника, раковины, мусорного ведра, духовки и других мест. Эти запахи могут скапливаться и делать воздух на кухне неприятным для дыхания.

К счастью есть простое решение: комнатные растения. Некоторые из них не только украшают интерьер, но и очищают воздух, поглощая токсины и неприятные запахи, пишет santeplusmag.com.

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Вот 6 прекрасных растений, идеально подходящих для кухни:

1. Тещин язык (Sansevieria)

Это сочное растение способно поглощать более 100 вредных веществ из воздуха, включая угарный газ, формальдегид, монооксид азота, бензол и ксилол. Она также регулирует влажность воздуха, что полезно для здоровья. Тещин язык неприхотлив в уходе, ей требуется лишь немного света и умеренный полив.

2. Алоэ вера

Это популярное растение не только увлажняет кожу и волосы, но и очищает воздух. Алоэ вера поглощает бензол, формальдегид и другие токсичные вещества. Это растение также нейтрализует электромагнитные волны от мобильных телефонов, Wi-Fi и микроволновки. Алоэ вера не нуждается в особом уходе, ей нужно лишь немного больше полива в жаркую погоду.

3. Драцена

Это экзотическое растение с длинным тонким стеблем и заостренными листьями удаляет неприятные запахи и поглощает токсичные вещества, такие как трихлорэтилен. Драцена также очищает воздух от сигаретного дыма, запаха краски и других летучих элементов. Ей нужно достаточно светлое месторасположение и регулярный полив.

4. Эпипремнум золотистый

Это растение с длинными стеблями впитывает влагу из воздуха, а также формальдегид и другие вредные вещества. Эпипремнум золотистый не требует много ухода, его нужно лишь изредка поливать. Он идеально подходит для размещения на полке.

5. Филодендрон

Это растение с большими лопастными листьями поглощает бензол, трихлорэтилен, формальдегид и другие токсичные вещества. Филодендрон также удаляет неприятные запахи. Он нуждается в тепле, свете и влажности. Его можно разместить на полке или полу.

6. Фиговое дерево (Ficus Elastica)

Это растение с большими блестящими зелеными листьями очищает воздух от формальдегида. Фиговое дерево может расти в условиях слабого освещения и влажности. Его лучше разместить в довольно светлом уголке кухни, где температура немного выше, чем где-либо.

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