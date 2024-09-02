Эти слова могут выдать психопата: как распознать опасного человека

Психопатов считают опасными индивидами, которые до определенного времени легко приспосабливаются к окружающей среде. Ученые провели значительное количество исследований, проанализировали поведенческие привычки таких людей и выделили основные черты их характера.

Исследования также показали, что лица с психопатическими чертами чаще используют определенные типичные слова. Команда UAportal совместно с "Фокус" рассказывает, какие именно слова могут указывать на психопата.

Как с помощью слов определить, что перед вами психопат

В журнале "Legal and Criminological Psychology" были представлены результаты исследования, в котором участвовали 14 канадских психопатических убийц. Их привычки, мировоззрение и стиль жизни были сравнены с характеристиками убийц без признаков психопатии. Оказалось, что психопаты вдвое чаще употребляют слова, связанные с едой, деньгами и сексом. Также исследование показало, что они избегают слов, связанных с семьей, религией и социальными взаимодействиями. Ученые предполагают, что это может указывать на отсутствие эмпатии у психопатов, их закрытость и крайний эгоизм.

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Основатель Стэнфордской лаборатории социальных медиа профессор Джефф Хэнкок отмечает, что психопаты часто используют в своей речи определенные союзы, такие как "потому что", "потому что" и "потому что", когда описывают свои преступления. Это свидетельствует о том, что они сознательно нарушали закон и стремятся оправдать свои действия.

Эксперимент также показал, что преступники-психопаты тщательно формулируют свои мысли, пытаясь контролировать собственные высказывания. Выводы этого исследования имеют практическую ценность, поскольку могут помочь разработать методы для выявления психопатических черт у людей через анализ их речи.

Результаты подобных исследований могут быть интегрированы в более сложные психологические тестирования, которые будут помогать выявить признаки психопатии. Ранее исследование Американской психологической ассоциации показало, что психопатия является неврологическим нарушением функционирования определенных участков мозга. Это может влиять на специфические речевые шаблоны в использовании привычных слов, поскольку такие лица гораздо эффективнее обрабатывают информацию.

Напомним, ранее психолог посоветовал, как побороть страх и продолжать жить.

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