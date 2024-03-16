Эти средства есть в каждом доме: чем помыть зеркало, чтобы сияло чистотой

В домашних условиях, где есть дети или домашние животные, зеркальные поверхности особенно быстро теряют свой блеск из-за многочисленных отпечатков и загрязнений. Однако существуют два простых и экономических способа вернуть зеркалам первоначальный вид и избавиться от разводов.

Эти способы подразумевают внедрение обыденных кухонных товаров. Как правильно очистить зеркало, рассказывает " Телеграф ".

Попытайтесь воспользоваться уксусом или лимонным соком. Они обладают антисептическими и очистительными свойствами, эффективно удаляя любые виды грязи и жировых загрязнений.

Как протереть зеркало уксусом или лимонным соком

- Сначала смешайте в пульверизаторе уксус и воду в равных пропорциях (1:1). Равномерно разбрызгивайте эту смесь на поверхность зеркала и оставьте на несколько секунд. Затем осторожно протрите зеркало мягкой тканью или кусочком газеты.

– Если на зеркале остались пятна от воды или известковый налет, воспользуйтесь лимонным соком. Смешайте лимонный сок и воду в пропорции 1:1 и распылите на зеркальную поверхность. Этот метод не только очистит зеркало, но и наполнит помещение приятным ароматом.

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Кроме того, такими смесями можно протирать любые стеклянные поверхности в вашем доме.

Эти простые, но эффективные лайфхаки помогут вам поддерживать идеальную чистоту зеркал, не тратя лишних средств на дорогостоящие химические средства.

Напомним, мы уже писали, как быстро и качественно вымыть зеркала без разводов.

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