Эти сюжеты увлекают с первой минуты: топ интересных и нетипичных сериалов

Если вы в поисках мини-сериала на вечер или планируете просмотры на выходные, обратите внимание на подборку детективов, комедий и драм от Netflix. Платформа уже выпустила немало увлекательных вариантов, которые точно стоит посмотреть.

РБК-Украина подготовило для вас топ мини-сериалов, которые не оставят шансов на скуку.

"Жизнь с самим собой"

Главный герой переживает кризис, считает себя неудачником и решается на загадочную процедуру, обещающую изменить его жизнь. Друзья советуют ему поехать в СПА, но вместо вожделенного отдыха он оказывается в настоящем кошмаре.

Проснувшись после процедуры, мужчина понимает, что должен был умереть. Когда же он выбирается из могилы и возвращается домой, то находит там... себя. Но кто же из них настоящий?

"Таблетка от боли"

Этот мини-сериал открывает занавес тайн фармацевтических компаний. Сюжет основан на реальных событиях и статьях, но далеко не похож на сухой документальный фильм.

Зрители увидят, как крупные корпорации скрывают правду о своих препаратах, манипулируют рынком и стараются избежать разоблачения. И финал этой истории точно удивит.

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"Остров миллиардеров"

Это история о соперничестве состоятельных семей, которые годами соперничают за влияние и деньги. Их жизнь вращается вокруг бизнеса, но не все члены семей разделяют жесткие принципы борьбы.

Мини-сериал демонстрирует пропасть между поколениями, раскрывает большие тайны и заставляет задуматься, что на самом деле скрыто за роскошным состоянием.

"Тило"

Запутанная история, охватывающая сразу четыре сюжетных линии в разные временные периоды. В центре каждой из них — детективы, разделяемые десятилетиями, но связывающая одна загадка.

Зрителей ждет интригующий сюжет, держащий в напряжении до последней минуты.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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