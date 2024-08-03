Эти цветы высаживают в начале августа: обеспечат вашему саду красочное цветение

Лето – отличная пора для того, чтобы добавить ярких красок в свой сад. Британский эксперт по садоводству Крейг Уилсон советует воспользоваться первыми днями августа для высадки новых растений.

По его словам, именно сейчас созданы идеальные условия для того, чтобы наслаждаться цветущим садом до конца теплого времени года. В комментарии express.co.uk Уилсон рассказал, почему начало августа – идеальное время для посадки.

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По словам Уилсона, влажная почва, которая часто бывает в конце июля, способствует быстрому укоренению растений. Особенно хорошо себя будут чувствовать такие влаголюбивые цветы, как гортензии, хосты, лобелии и гибискусы. Усадив их сейчас, вы сможете любоваться их цветением до осени.

Обычно конец июля и начало августа считается поздним сроком для посева полевых цветов. Однако, если лето оказалось дождливым и прохладным, можно попытаться посеять их смесь.

Влажные условия будут способствовать быстрому прорастанию семян, и к концу августа вы сможете любоваться разнообразием цветов в своем саду.

Какие цветы выбрать для начала августа:

Гортензии: эти кусты порадуют вас большими соцветиями разных оттенков.

Растения с декоративными листьями, которые создадут прекрасный фон для других цветов.

Лобелии: нежные цветы, образующие яркие ковры.

Гибискусы: кустарники с большими красивыми цветами, которые будут украшать ваш сад до поздней осени.

Полевые цветы: смесь полевых цветов придаст вашему саду природный шарм.

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