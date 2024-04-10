Эти 5 лучших трендов обуви следует носить прямо сейчас: стилисты рекомендуют (фото)

Весна уже ступила на порог, а это значит, что пора обновить свой гардероб, включая обувь. Стилисты и модельеры на Неделях моды представили свои видения трендов на весну-лето 2024 года.

Какие же модели обуви будут самыми актуальными этой весной, разбиралось издание ellemagazine.

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1. Функциональность и комфорт

Забудьте о каблуках-небоскребах! В этом сезоне в моде практичная и удобная обувь. Выбирайте ортопедические ботильоны, массивные кроссовки или даже домашние тапочки – все это будет актуально.

Не забудьте о массивных носках, которые можно совмещать с танкетками, лоферами или босоножками.

2. Плоская подошва

На смену массивным платформам пришли элегантные и лаконичные модели на плоском ходу. Лоферы, объемные босоножки или угги – выбор за вами!

3. Текстуры и декор

Обувь этой весны должна быть не только удобной, но и стильной. Обратите внимание на модели с блестками, деревянными бусинами, бантами, рюшами и другими декоративными элементами. Мягкие босоножки на каблуке с бантом – must-have этой весной.

4. Шлепанцы

Удобство и комфорт – вот главные девизы весны 2024 года. Не забудьте о шлепанцах: полусандалиях, вьетнамках или кроксах – все это будет актуально.

5. Аксессуары для обуви

Обувь – это не только о комфорте, но и о стиле. Дополните свои туфли или босоножки стильными аксессуарами: тканевыми бантами, брошками или даже цепочками.

Выбирая обувь на весну 2024 года, не бойтесь экспериментировать. Смешивайте стили, сочетайте разные текстуры и декор. Пусть ваша обувь подчеркнет вашу индивидуальность и хорошее настроение.

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