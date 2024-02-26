Это блюдо обожала Леся Украинка: рецепт Лизаветиного борща
Леся Украинка любила вкусно поесть и охотно готовила сама. Публикуем рецепт любимого борща Косачевны и приглашаем насладиться этой невероятной симфонией вкусов!
Борщ, известный под названием "Лизаветин", варила Лесиная бабушка Елизавета Драгоманова. Рецепт этого блюда упоминала в одном из своих писем сестра писательницы Изидора Косач-Борисова. Об этомпишет Shuba.
К сожалению, там не было указано, сколько ингредиента нужно взять. Поэтому рецепт рисковал быть навсегда забытым. Но мы предлагаем вам попробовать приготовить этот легендарный борщ по приведенному ниже рецепту.
Ингредиенты:
Вода – 2 л
Курятина – 400 г
Капуста белокочанная – 300 г
Морковь – 1 шт.
Лук – 2 шт.
Свекла – 1 шт.
Свекольный квас – 4 ст. л.
Корень петрушки – 1 шт.
Масло растительное - 2 ст. л.
Яблоко – 1 шт.
Петрушка (пучок) – 1 шт.
Картофель – 6 шт.
Пшено – 80 г
Чеснок (зубчики) – 2 шт.
Сало – 20 г
Соль по вкусу
Перец красный сладкий – 1 шт.
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Способ приготовления:
Сварите курицу до готовности и процедите бульон через сито. Во время варки периодически снимайте пену, чтобы бульон был прозрачным и легче было процедить.
Помытую и очищенную свеклу нарежьте соломкой. Залейте свекольным квасом, посолите и выложите в глубокую сковородку. Добавьте мелко нарезанное простоквашу, перемешайте, накройте крышкой. Добавьте немного жира из бульона и тушите до полуготовности.
Так же нарежьте соломкой вымытые морковь и корень петрушки, а лук – кубиками. Выложите на другую сковороду, добавьте масла или сливочного масла и тушите под крышкой.
Очищенный картофель порежьте на 4-6 частей в зависимости от размера. Капусту нарежьте кубиками.
Обжарьте пшено на сухой сковороде до слегка золотистого цвета. Затем переложите в ступку, добавьте 3-4 ложки бульона и разотрите.
Опустите картофель и капусту в бульон. Добавьте предварительно подготовленные ингредиенты: свеклу, морковь, корень петрушки. Варите под крышкой 15 минут, затем всыпьте растертое пшено.
Пропустите чеснок через пресс, добавьте к салу вместе с мелко нарубленной зеленью петрушки и разотрите. Нарежьте мелко перец.
Через 5 минут после закипания добавьте в борщ толченую сальную смесь с чесноком и петрушкой, а также перец. Посолите и добавьте свекольный квас по вкусу. Доведите до кипения. Периодически снимайте пену.
Выключите огонь, накройте кастрюлю теплым одеялом и оставьте борщ на полчаса для настаивания.
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