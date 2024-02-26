Это блюдо обожала Леся Украинка: рецепт Лизаветиного борща

Леся Украинка любила вкусно поесть и охотно готовила сама. Публикуем рецепт любимого борща Косачевны и приглашаем насладиться этой невероятной симфонией вкусов!

Борщ, известный под названием "Лизаветин", варила Лесиная бабушка Елизавета Драгоманова. Рецепт этого блюда упоминала в одном из своих писем сестра писательницы Изидора Косач-Борисова. Об этомпишет Shuba.

К сожалению, там не было указано, сколько ингредиента нужно взять. Поэтому рецепт рисковал быть навсегда забытым. Но мы предлагаем вам попробовать приготовить этот легендарный борщ по приведенному ниже рецепту.

Ингредиенты:

Вода – 2 л

Курятина – 400 г

Капуста белокочанная – 300 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Свекла – 1 шт.

Свекольный квас – 4 ст. л.

Корень петрушки – 1 шт.

Масло растительное - 2 ст. л.

Яблоко – 1 шт.

Петрушка (пучок) – 1 шт.

Картофель – 6 шт.

Пшено – 80 г

Чеснок (зубчики) – 2 шт.

Сало – 20 г

Соль по вкусу

Перец красный сладкий – 1 шт.

Вас также может заинтересовать: Потратите до 100 гривен: как вкусно и дешево накормить всю семью ужином

Способ приготовления:

Сварите курицу до готовности и процедите бульон через сито. Во время варки периодически снимайте пену, чтобы бульон был прозрачным и легче было процедить.

Помытую и очищенную свеклу нарежьте соломкой. Залейте свекольным квасом, посолите и выложите в глубокую сковородку. Добавьте мелко нарезанное простоквашу, перемешайте, накройте крышкой. Добавьте немного жира из бульона и тушите до полуготовности.

Так же нарежьте соломкой вымытые морковь и корень петрушки, а лук – кубиками. Выложите на другую сковороду, добавьте масла или сливочного масла и тушите под крышкой.

Очищенный картофель порежьте на 4-6 частей в зависимости от размера. Капусту нарежьте кубиками.

Обжарьте пшено на сухой сковороде до слегка золотистого цвета. Затем переложите в ступку, добавьте 3-4 ложки бульона и разотрите.

Опустите картофель и капусту в бульон. Добавьте предварительно подготовленные ингредиенты: свеклу, морковь, корень петрушки. Варите под крышкой 15 минут, затем всыпьте растертое пшено.

Пропустите чеснок через пресс, добавьте к салу вместе с мелко нарубленной зеленью петрушки и разотрите. Нарежьте мелко перец.

Через 5 минут после закипания добавьте в борщ толченую сальную смесь с чесноком и петрушкой, а также перец. Посолите и добавьте свекольный квас по вкусу. Доведите до кипения. Периодически снимайте пену.

Выключите огонь, накройте кастрюлю теплым одеялом и оставьте борщ на полчаса для настаивания.

Советуем также обратить внимание на рецепт салата с печенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !