Это не динозавры: эксперты объяснили, откуда берется нефть

Нефть – это природный углеводород, образующийся вследствие разложения органических материалов под влиянием высокого давления и температуры в глубоких слоях земли в течение миллионов лет. Это сложный микс углеводорода, включающий разные молекулярные структуры.

Органические материалы, входящие в образование нефти, могут быть производными от остатков водорослей, растений и даже микроорганизмов, которые существовали миллионы лет назад.

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Образование нефти происходит на глубине, где большие массы органических материалов подвергаются давленному и температурному воздействию, что приводит к химическим превращениям и образованию углеводородов.

Следует отметить, что процесс образования нефти длится очень длительное время и требует специфических условий, таких как наличие открытых осадочных бассейнов и накопление больших объемов органических материалов.

Как сообщает IFLScience, утверждение, что нефть изготавливается из остатков динозавров, ложная – нефть не производится из разложенных тел древних динозавров.

"По какой-то странной причине мнение, что нефть происходит от динозавров, застряло у многих людей. Но нефть происходит из триллионов крошечных водорослей и планктона", — пояснил Science Norway геолог Рейдар Мюллер из Университета Осло.

Он пояснил, что водоросли и планктон погибали десятки или сотни миллионов лет назад, опускались на дно моря, где накапливались и погребены под слоями осадка. В конце концов после миллионов лет в среде высокого давления и низкого содержания кислорода водоросли и планктон превратились в липкую черную массу. Затем нефть просачивается вверх, пока не наталкивается на скалы, где высвобождается в результате стихийных бедствий или из-за добычи людьми.

Что касается теории "нефть возникла из динозавров", то она неверна – после смерти динозавры стали едой для меньших водных существ, поедавших остатки.

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