Это точно не стоит одевать: топ-3 антитренды зимы 2024-2025

Сезонные тренды динамично меняются, и то, что было популярно в прошлом году, может потерять актуальность в новом сезоне. Стилисты уже замечают, как фэшн-блогерки отказываются от прошлогодних фаворитов. Об этом пишет lux.fm.

3 модные трансформации в этом году:

Верхняя одежда : Вместо длинных меховых шуб – короткие модели. Они выглядят более современно и стильно.

Вещи, вышедшие из моды. Источник: Instagram Вещи, вышедшие из моды. Источник: Instagram

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Джинсы: Светло-голубые варианты теряют популярность. В то же время актуальны джинсы темно-синего цвета (индиго), придающие элегантности образу.

Вещи, вышедшие из моды. Источник: Instagram Вещи, вышедшие из моды. Источник: Instagram

Трикотаж : Легкие свитера уступают место теплым шерстяным моделям, которые лучше защитят от холода.

Вещи, вышедшие из моды. Источник: Instagram Вещи, вышедшие из моды. Источник: Instagram

Дизайнер Андре Тан рекомендует обновить гардероб и подготовиться к прохладной осени и зиме.

Напомним, мы уже писали о топе трендовых пуховиков на зиму-2025.

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