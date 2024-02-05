Это уже антитренд: что вышло из моды в 2024 году

Мир моды изменчив, и то, что было на пике популярности вчера, может стать антитрендом уже завтра. Если речь не идет об одежде и стилях, которые настолько универсальны, что имеют шанс стать долгосрочным трендом или классикой, каждая вещь уходит в забытье вскоре после своего пика популярности. Какие же модные течения уже не будут модны в 2024 году?

Об этом пишет Elle.

Прощай, Y2K!

Эстетика 2000-х, царившая в последние годы, вероятно, потеряет актуальность. Низкая посадка джинсов, платья поверх брюк, велюровые костюмы, сумки-багеты, угги, туфли на платформе – все это может отдохнуть до 2040 года.

" Тихая роскошь" уступает место "ленивой"

Изысканные и элегантные образы без лишнего пафоса – вот что было трендом в "тихой роскоши". Ее место в 2024 году займет "ленивая роскошь" (Lazy Luxe). Это простые и базовые вещи: свитера сдержанного цвета, костюмы, юбки-карандаш, тренчи. Добавить "линивинки" образа можно легинсами, оверсайз-футболкой или худые. Главное – комфорт и сочетание официального и обыденного стилей.

Barbiecore теряет розовый цвет

Яркий и дерзкий Barbiecore, заполонивший 2023 год, идет на убыль. На его место приходит красный цвет, который начал набирать популярность уже в конце 2023 года.

"Чистая девушка" уступает место гранжу

Минимализм и натуральность "чистой девушки" с ее чудесным макияжем, свободными джинсами и бело-бежевой гаммой уходят в тень. Им на смену приходит гранж: растянутые футболки, джинсы и куртки с потертостями, грубые швы, выцветшая ткань – все то, что подчеркивает бунтарский дух.

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Сдержанность вместо дофаминовой одежды

Яркие цвета и смелые принты дофаминовой одежды, популярной в Скандинавии и Португалии, теряют свою актуальность. Им на смену приходит сдержанность и лаконичность.

Что будет в моде в 2024 году?

Сейчас сложно точно сказать, какие тренды будут диктовать моду в следующем году. Однако можно с уверенностью сказать, что нас ждут новые интересные эстетики и стили, которые позволят каждому выразить свою индивидуальность.

Напомним, мы уже называли тренды весны – 2024 года.

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