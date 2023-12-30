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Это уже немодно: какой новогодний декор устарел

Цихоцкая Мария

Это уже немодно: какой новогодний декор устарел

Рождество и Новый год – это время, когда хочется создать дома особую атмосферу праздника. Украшения играют в этом немаловажную роль. Но какие тенденции в рождественском декоре актуальны, а какие устарели?

Об этом пишет homes and gardens.

Устаревшие тенденции

  • Монохромность

Несколько лет назад в тренде были белые елки с такими же белыми украшениями. Однако сейчас эта тенденция уже не популярна. Как считает дизайнер интерьеров Тайсон Несс, для праздничной атмосферы нужны "взрыв цветов и радости".

  • Использование большого количества пластика

Пластиковые украшения не только опасны для окружающей среды, но и делают общий декор дешевым с виду. Вместо того чтобы тратить много денег на дорогие украшения, можно выбрать бумажные или деревянные или сделать рождественский декор своими руками.

  • Большие украшения

Выбор больших украшений может показаться устаревшим. Важно учитывать размер пространства, которое вы оформляете: слишком большие предметы декора в маленькой комнате могут перегружаться и выглядеть несбалансированно. Украшения большого размера можно заменить меньшими, которые создадут современный вид.

  • Использование искусственных листьев для рождественских венков

Искусственные листья, конечно же, можно использовать, но выбор настоящей зелени, без сомнения, создаст гораздо более аутентичный и современный вид.

  • Традиционные цвета

Хотя некоторые люди любят рождественский декор в традиционных цветах, эксперты говорят, что классические рождественские цветные узоры, такие как красный, белый и зеленый, сегодня могут показаться устаревшими.

Тренды 2024 года

В 2024 году в рождественском декоре актуальны следующие тенденции:

  • Восточная тематика и символика Дракона

2024 – год Дракона, поэтому в декоре можно использовать элементы восточной тематики. Это могут быть украшения с драконами, китайскими фонарями, иероглифами и прочими символами.

  • Природные материалы и цветовая палитра

Природные материалы, такие как дерево, мох, шишки, ветки всегда актуальны в рождественском декоре. Они создают тёплую и уютную атмосферу праздника.

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  • Минимализм

Минимализм – это еще одна актуальная тенденция в рождественском декоре. Он предполагает использование простых, но стильных украшений, не перегружающих пространство.

  • Винтажный стиль и ретроукрашения

Винтажный стиль и ретроукрашения придают в интерьер нотку изысканности и атмосферы прошлого. Они могут стать отличным дополнением к современному декору.

Конечно, выбор тенденций для рождественского декора – это дело личных предпочтений. Однако, если вы хотите создать в своем доме праздничную атмосферу, следует учитывать актуальные тренды.

Напомним, мы уже писали, как отмечают Новый год в Европе.

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