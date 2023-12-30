Это уже немодно: какой новогодний декор устарел

Рождество и Новый год – это время, когда хочется создать дома особую атмосферу праздника. Украшения играют в этом немаловажную роль. Но какие тенденции в рождественском декоре актуальны, а какие устарели?

Об этом пишет homes and gardens.

Устаревшие тенденции

Монохромность

Несколько лет назад в тренде были белые елки с такими же белыми украшениями. Однако сейчас эта тенденция уже не популярна. Как считает дизайнер интерьеров Тайсон Несс, для праздничной атмосферы нужны "взрыв цветов и радости".

Использование большого количества пластика

Пластиковые украшения не только опасны для окружающей среды, но и делают общий декор дешевым с виду. Вместо того чтобы тратить много денег на дорогие украшения, можно выбрать бумажные или деревянные или сделать рождественский декор своими руками.

Большие украшения

Выбор больших украшений может показаться устаревшим. Важно учитывать размер пространства, которое вы оформляете: слишком большие предметы декора в маленькой комнате могут перегружаться и выглядеть несбалансированно. Украшения большого размера можно заменить меньшими, которые создадут современный вид.

Использование искусственных листьев для рождественских венков

Искусственные листья, конечно же, можно использовать, но выбор настоящей зелени, без сомнения, создаст гораздо более аутентичный и современный вид.

Традиционные цвета

Хотя некоторые люди любят рождественский декор в традиционных цветах, эксперты говорят, что классические рождественские цветные узоры, такие как красный, белый и зеленый, сегодня могут показаться устаревшими.

Тренды 2024 года

В 2024 году в рождественском декоре актуальны следующие тенденции:

Восточная тематика и символика Дракона

2024 – год Дракона, поэтому в декоре можно использовать элементы восточной тематики. Это могут быть украшения с драконами, китайскими фонарями, иероглифами и прочими символами.

Природные материалы и цветовая палитра

Природные материалы, такие как дерево, мох, шишки, ветки всегда актуальны в рождественском декоре. Они создают тёплую и уютную атмосферу праздника.

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Минимализм

Минимализм – это еще одна актуальная тенденция в рождественском декоре. Он предполагает использование простых, но стильных украшений, не перегружающих пространство.

Винтажный стиль и ретроукрашения

Винтажный стиль и ретроукрашения придают в интерьер нотку изысканности и атмосферы прошлого. Они могут стать отличным дополнением к современному декору.

Конечно, выбор тенденций для рождественского декора – это дело личных предпочтений. Однако, если вы хотите создать в своем доме праздничную атмосферу, следует учитывать актуальные тренды.

Напомним, мы уже писали, как отмечают Новый год в Европе.

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