Это возможно!: Как похудеть на 5-10 килограмм к Новому году
Осталось всего месяц до Нового года 2024, и многие мечтают успеть похудеть к праздничным мероприятиям. Впрочем, важно учитывать, что экстремальные диеты могут причинить вред здоровью. Для безопасного и эффективного похудения в течение 30 дней вам следует соблюдать определенные правила.
Напомним, что здоровое похудение требует времени и последовательности. Попробуйте эти лайфхаки, соблюдая разумные подходы к питанию и активности, и получите желаемый результат, пишет ТСН.
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1. Находите мотивацию:
- Выберите личный стимул, который будет вас вдохновлять. Это может быть желание начать новую жизнь, мечта о роскошном платье или желание иметь стройную фигуру.
- Установите изображение или фото, которое будет напоминать вам о ваших целях.
2. Составляйте график питания:
- Попытайтесь сбалансировать рацион, исключая вредные продукты.
- Избегайте газировки, копченостей, соленых, сладких, жирных и жареных блюд.
- Соблюдайте пропорции: 40% углеводов, 25% жиров, 35% белков.
3. Ставьте реальные цели:
- Помните, что похудеть на 20 кг за три дня – невозможно. Постепенный подход позволяет избежать потери здоровья и возврата лишних килограммов.
- Позволяйте себе иногда отходить от нормы, не стойте себя за мелкие уступки.
4. Физические нагрузки:
- Добавьте упражнения для максимального и быстрого эффекта.
- Комбинируйте силовые и кардионагрузки для равномерного занятия всех групп мышц.
- Пресс – планка, челнок, поднимание туловища, скручивание.
- Ягодицы и бедра – выпады, приседания, поднимание таза.
- Руки – отжимания, подъемы рук вверх с разгибанием локтей.
- Если физические упражнения неприемлемы из-за здоровья, рассмотрите легкие альтернативы, такие как кружение пластиковым кольцом или прогулки на свежем воздухе.
Напомним, мы уже писали, как быстро похудеть.
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