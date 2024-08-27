Этой оптической иллюзии более 100 лет: только уникумы найдут изображение человека за 8 секунд
Интернет снова подорвала новая оптическая иллюзия, обещающая серьезно поколебать ваши нейроны. Эта винтажная головоломка, происходящая еще с 1880-х годов, вызывает настоящий фурор среди пользователей сети.
В чем суть задачи? Среди шерсти собаки скрыто человеческое лицо. И ваша миссия, если вы ее примете – распознать его за максимально короткое время – в идеале, не более чем за 10 секунд, пишет Timesnow.
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Эта иллюзия стала подлинным вызовом для пользователей сети, ведь найти скрытое лицо не так просто, как кажется на первый взгляд. Некоторые утверждают, что это самая сложная оптическая иллюзия, которую они когда-либо видели.
Совет: Чтобы разгадать эту загадку, обратите внимание на детали. Присмотритесь к уху и скуле собаки – именно там скрыт ключ к разгадке. А если вы все еще не можете найти ответ, попробуйте повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке.
Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.
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