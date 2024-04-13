Этот чай очистит кровь от лишнего сахара: просто заварите это растение

Чай из крапивы, изготовленный из листьев двудомной крапивы, веками используется благодаря многочисленным преимуществам для здоровья. Этот травяной чай с мягким вкусом, похожим на шпинат, легко приготовить из свежих или сушеных листьев, или купить в удобных пакетиках.

Издание Good Food назвало 10 причин, почему вы должны включить чай из крапивы в свой рацион.

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1. Противовоспалительные свойства: крапива обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при артрите, псориазе, экземе и других воспалительных заболеваниях.

2. Богатый антиоксидантами: чай из крапивы – источник филоксантобилина, антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, защищая клетки от повреждений и снижая риск хронических заболеваний.

3. Поддерживает здоровье костей: крапива богата кальцием, магнием, фосфором, цинком и витамином K, которые необходимы для крепких и здоровых костей. Она также содержит бор, который помогает усваивать кальций и предотвращает остеопороз.

4. Заживляющая кожа: благодаря противовоспалительным, антигистаминным и антибактериальным свойствам, чай из крапивы может помочь при акне, крапивнице, экземе и других кожных проблемах.

5. Здоровье простаты у мужчин: противовоспалительные, противоопухолевые и противовирусные свойства крапивы могут облегчить симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

6. Уменьшает боль при артрите: исследования показали, что крапива может уменьшить боль и скованность у людей с остеоартритом.

7. Регулирует уровень сахара в крови: крапива улучшает контроль уровня сахара в крови, стимулируя выработку инсулина и увеличивая количество β-клеток поджелудочной железы.

8. Поддерживает здоровый уровень холестерина: фитохимическое вещество кверцетина в составе крапивы снижает общий уровень холестерина и уровень липидов в крови.

9. Снижает АД: регулярное употребление чая из крапивы может помочь снизить артериальное давление.

10. Предохраняет от рака: некоторые исследования показывают, что чай из крапивы может защищать от некоторых видов рака или замедлять их развитие.

Специалисты предостерегли, что употреблять чай из крапивы следует с осторожностью людям, принимающим лекарства против высокого кровяного давления, диабета, а также тем, кто имеет заболевания почек или нарушение свертывания крови.

Внимание! Перед употреблением чая из крапивы обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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