Этот рецепт захочется повторить: маринованные помидоры на зиму без стерилизации

Маринованные помидоры – это вкусная закуска, часто присутствующая на наших столах. При мариновании часть витаминов, особенно витамина С, разрушается. Однако другие витамины группы В и некоторые минералы все еще присутствуют.

Предлагаем рецепт маринованных помидоров на зиму, не требующий стерилизации, поэтому большая часть витаминов и микроэлементов в продукте останутся. Этот простой и быстрый способ консервирования позволит сберечь все витамины и аромат свежих помидоров.

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Что вам понадобится (на три литровых банка):

Помидоры – 2-2,5 кг

Перец сладкий – 2 шт.

Петрушка – 6 веточек

Перец горошком – 12 шт.

Чеснок – 6 зубков

Маринад:

Вода – 2 л

сахар – 5 ст. кровать

соль – 1,5 ст. ложки

Уксус 9% – 3 ст. ложки

Как приготовить:

Что класть в маринованные помидоры. Источник: Скриншот из youtube.com/@smachna_storinka Что класть в маринованные помидоры. Источник: Скриншот из youtube.com/@smachna_storinka

Помидоры тщательно вымойте и залейте холодной водой в час. Укроп и листья смородины также промойте и замочите в воде на 15 минут. Простерилизуйте банки и положите на дно каждой банки по несколько горошин перца. Плотно уложите помидоры и кусочки перца в банки. Также уложите веточки петрушки. Залейте помидоры крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10-15 минут. Затем воду слейте.

Приготовление маринада: доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар, специи и уксус. Варите маринад 15 минут.

Залейте помидоры горячим маринадом до самого верха банки. Закатайте крышками.

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