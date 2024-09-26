Этот спрей убивает тлю и мучнистых червецов наповал: нужно только взять мыло

Если ваш сад весной страдает от тли, мучнистого червеца или других надоедливых вредителей, попробуйте обойтись без химических инсектицидов. Садоводы заметили, что есть простой универсальный способ, который поможет избавиться от вредителей не только в саду, но и на домашних растениях.

Специалисты советуют воспользоваться органическим домашним мыльным спреем, чтобы остановить вредителей и предотвратить дальнейшее повреждение растений. Этот инсектицидный мыльный спрей можно также использовать для комнатных растений.

"При правильном смешении и использовании инсектицидное мыло очень эффективно уничтожает мелких мягких насекомых-вредителей, таких, как тля, мучнистый червец, паутинный клещ, белая мушка, щитовка. Он также не вреден для ваших растений, нетоксичный для дикой природы и не наносит вреда таким полезным насекомым, как божьи коровки или пчелы", – утверждают эксперты-практики.

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Что такое инсектицидное мыло и как оно работает?

Инсектицидное мыло, также известное как садовое мыло, убивает мягких насекомых, разрушая их чувствительную клеточную мембрану. По сути, он покрывает и проникает через естественный защитный барьер вокруг их тела, что приводит к их высыханию или высыханию. Это мыло убивает их с помощью специфических для вредителей физических средств, а не отравляет их.

Благодаря этому инсектициду вы не повредите растениям и полезным насекомым. Однако следует заметить, что распиливать средство следует непосредственно на места скопления вредителей.

Мыльный спрей против вредителей. Источник: homesteadandchill.com Мыльный спрей против вредителей. Источник: homesteadandchill.com

Рецепт мыльного спрея поты вредителей

Чтобы создать свой собственный домашний мыльный спрей от тли, вам понадобятся всего два ингредиента: жидкое мыло и вода. Чистое кастильское мыло (с высоким содержанием питательного оливкового масла) не повредит вашим растениям. Бонусом станет, если вы используете мыло с мятным запахом. Смешайте столовую ложку жидкого мыла на литр теплой воды (от 19 до 30 градусов). Для большей порции используйте 5-6 столовых ложек мыла на четыре литра воды. Раствор будет действенным в течение 12 часов.

Лучше распылять мыльный спрей на вредителей вечером. Не применяйте спрей от тли под прямыми солнечными лучами, поскольку это может вызвать солнечные ожоги на листьях растений.

Мыльный спрей от насекомых убивает только при прямом контакте, поэтому распылите его прямо на вредителей.

При необходимости применяйте мыльный спрей каждые 4-7 дней. Чтобы решить проблему с вредителями, может потребоваться несколько обработок. Если вредителей стало меньше, однако они не исчезли полностью, эксперты советуют добавить к мыльному раствору масло нему. Она отпугивает большинство мелких насекомых-вредителей, а также предотвращает грибковые заболевания, такие как мучнистая роса.

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