Фанат Рождества в Германии установил рекорд по количеству праздничных елок в своем доме (фото)

57-летний житель города Ринтельн в Германии до Рождества украсил свой дом рекордным количеством елок и новогодних украшений. В его доме сейчас 555 рождественских елок и 100 тысяч украшений.

Как сообщает Reuters, 57-летний Томас Йеромин и его супруга Сюзанна в доме площадью 180 кв. метров разместили кроме 555 елок около 108 000 украшенных шаров и 48 000 огоньков.

Читайте также: Специалисты назвали лучшую дату, чтобы поставить дома новогоднюю елку

89 праздничных деревьев супруги разместили в спальне, остальные – в коридоре, прихожей, гостиной и в туалете. Теперь здание этой пары выглядит как музей новогодних деревьев.

Представители Книги рекордов Германии уже обошли дом Томаса и Сюзанны и перечислили все деревья и украшения.

Пара сообщила, что начала украшать дом в июне, чтобы добиться результата до наступления Рождества.

В прошлом году Томас и Сюзанна установили 444 елок, что тоже было рекордом.

Ранее специалисты объяснили, где в доме нельзя ставить елку, иначе она быстро засохнет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!