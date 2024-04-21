Фастфуд в СССР: бутылка кефира и пол батона

Можно сильно удивиться, если вспомнить о том, сколько хороших и полезных вещей (которые есть сейчас) не существовало в совке. К примеру — в СССР совершенно не существовало такого явления, как фастфуд — хотя в общем-то идея перекуса в городе посреди рабочего дня для СССР была более чем актуальна.

Что ещё интересно — про фастфуд нельзя сказать то же самое, что любители совка любят говорить про другие сферы жизни, мол чего вы гоните на СССР, тогда все так жили, время такое было. Нет, друзья — нормальный фастфуд существовал в развитых странах уже как минимум с 1940-50-х годов, открывалось множество ресторанов быстрого питания, придумывались новые блюда (та же курица в кляре от KFC) — но в совке ничего не развивалось и в лучшем случае оставалось на уровне вонючих вокзальных пирожковых начала XX века, а в худшем — скатилось и вовсе к "бутылке кефира, полбатона", восславленные в песне.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про убогий советский фастфуд.

1. Убогая система совкового общепита.

Для начала в двух словах напомню о том, что представляла из себя совковая система общепита — я уже много раз писал про убогие советские столовые, поэтому просто в двух словах напомню. Нормальных кафе в современном представлении в СССР не было — вся система общепита принадлежала государству, конкуренция отсутствовала, и поэтому качество питания и в целом сервиса было стабильно низким. Продукты расхищались персоналом, еда была невкусной, обслуживание было хамским.

Для желающих "перекусить по-быстрому" совковые столовые предлагали варианты вроде пирожков с чаем или стакана сметаны — впрочем, "по-быстрому" в случае совковой столовой было достаточно относительным понятием, так как всё равно вам пришлось бы отстоять немалую очередь из пришедших пообедать.

В некоторых столовых существовали также отдельные бары/кафе с холодными закусками, пирожками и чаем — но там всё, как правило, тоже было весьма убогим, несвежим и не вызывающим аппетит — какие-нибудь вчерашние бутерброды с заветренной колбасой, чёрствые коржики "молочные", разбавленный кефир и так далее. Как и везде в совке — обслуживали в таких местах по-хамски, с постоянной заряженностью персонала на скандал — на малейший вопрос вроде "а нет ли у вас бутербродов посвежее и чая погорячее" — следовал немедленный крик в стиле "мущинааа! Вам что, больше всех надо что ли! Берите что есть или проходите!".

2. Вонючие чебуречные и грязные пивные.

А теперь переходим к отдельным заведениям, которые можно в полной мере отнести к системе "советский фастфуд". Во-первых — это, безусловно, всевозможные пирожочные и чебуречные — которые существовали либо в виде отдельных небольших заведений, либо в виде уличных лотков с едой.

Качество еды в подобных заведениях было стабильно низким — мяса в пирожках было немного и оно было жилистым, сами пирожки часто бывали вчерашними, что легко угадывалось по успевшему зачерстветь тесту, которое просто чуть разогрели снаружи. Ну а совковые чебуреки из-за постоянной экономии неделями жарили в одном и том же масле — что делало их не просто невкусной, но и токсичной едой.

И что самое печальное — всю эту ерунду всё равно покупали по принципу "куда ж я денусь с подводной лодки" — так как никакой конкуренции попросту не было, люди были вынуждены есть эту бурду.

Вторым типом заведений, которые можно условно отнести к советским системам фастфуда — были всевозможные пивнухи, где можно было купить разливного пива и какую-нибудь нехитрую закуску к нему, вроде просоленного мумифицированного подлещика.

Совковые пивнухи были настоящим днищем — заляпанные липкие столы (чаще всего стоячие), грязь, жуткий люмпенизированный контингент — который в пиво нередко украдкой плескал водку и синячил полученный коктейль, называя его "ершом". Днищенство подобных заведений было заметно даже по отсутствию посуды — советские алкаши нередко крали/разбивали пивные кружки, и поэтому пиво отпускалось там в собственную тару, вроде поллитровых банок, которые использовались вместо стаканов:

Тем не менее, совковые пивнухи существовали практически все годы существования СССР и у определенного контингента считались "нормальным местом для отдыха и перекуса". Закрывать этот ужас начали уже после конца совка, ближе к концу девяностых годов.

3. Скудный перекус на работе и дома.

Если вы внимательно посмотрите советские фильмы, то во многих из них отыщете сцены "рабочих перекусов", выглядит это чаще всего весьма печально — как правило, человек хомячит какой-нибудь дешевый купленный в магазине хлеб или батон с холодным молоком или кефиром — такая сцена есть, например, в фильме "Операция Ы" и многих других.

Что мешало в СССР продавать на улице или прямо на предприятии какую-нибудь жареную горячую картошечку с солью, горячую свежую выпечку или те же гамбургеры? В "плановой экономике" эти простые и человечные вещи не были заложены, и в совке всего этого не существовало как класса — люди во время рабочих перекусов топтали всухомятку что придётся и что можно было успеть купить за короткий обеденный перерыв, метнувшись кабанчиком в ближайший магазин.

Да и традиций красивых домашних перекусов, как это есть например в южной Европе, в СССР не было. Сделать какие-нибудь красивые мини-бутерброды либо сырную (или фруктовую) нарезку — это всё не про совок, в том числе и потому, что в СССР не было нормальных продуктов для такого. Чаще всего советский домашний перекус выглядел так, как на фото — какие-нибудь невкусные бутерброды с чаем или вчерашняя картошка из металлической миски...

Такие дела.