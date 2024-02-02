Фильм ужасов в реальности: 4 артефакта, которые ученые называют проклятыми

Эти 4 истории – лишь малая часть ужасных тайн, таящих в себе мир археологии. Несмотря на все, исследователи продолжают раскрывать тайны прошлого, рискуя столкнуться с проклятиями и неизвестными опасностями.

И хотя не все археологи ищут сокровища, некоторые из них действительно находят жуткие артефакты, которые лучше бы не трогать. IFL.Science предлагает ознакомиться с 4 ужасными примерами следующих находок:

Женщина, которая отказывается разлагаться

В 1960-х годах в Китае археологи обнаружили гробницу с мумией знатной дамы Синь Чжуй, умершей в 163 году до н.э. Ее тело чудом сохранилось благодаря неизвестной жидкости, в которой она плавала. Эта жидкость, вероятно, травяной раствор или телесные жидкости, остановившие разложение.

Гигантский черный саркофаг

В 2018 году в Египте был найден черный саркофаг 2,6 метра высотой, датированный эпохой Птолемеев. Его открытие сопровождалось оговорками о возможном проклятии. Вопреки этому, саркофаг раскрыли, обнаружив внутри ужасающий запах, смесь костей и красновато-коричневую жидкость.

Стена мертвых римских солдат

В 2011 году в Сирии археологи раскопали массовое захоронение 19 римских легионеров, погибших во время штурма города в 256 году н. Их смерть была ужасной: персы забросали проход, где они прятались, едкой смесью битума, серы и огня, что привело к отравлению газами.

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Золотой глаз

В 2006 году в Иране нашли скелет 4800-летней женщины, поражавший своим ростом – 1,8 метра. В ее черепе был обнаружен невероятный глазной протез из золотой проволоки, точно воспроизводивший кровеносные сосуды. Эта находка свидетельствует о высоком уровне знаний анатомии в те времена, но и внушает мнения о возможном проклятии.

Эти 4 истории – лишь малая часть ужасных тайн, таящих в себе мир археологии. Несмотря на риски, исследователи продолжают раскрывать тайны прошлого, рискуя столкнуться с проклятиями и неизвестными опасностями.

Напомним,на территории Греции нашли редкую золотую застежку для платья в возрасте 3000 лет.

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