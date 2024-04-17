Фильмы на вечер, чтобы не думать, а отдохнуть: подборка лучших

Кто из нас не любит уютно устроиться вечером перед телевизором и посмотреть интересный фильм. Но бывает сложно выбрать, что посмотреть, ведь хочется чего-нибудь легкого, но увлекательного, чтобы отвлечься от проблем и просто расслабиться.

Сегодня мы предлагаем вам подборку фильмов разных жанров, которые отлично подойдут для вечернего просмотра.

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1. Терминал (2004)

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Стивен Спилберг

Актеры: Том Хэнкс Кэтрин Зета-Джонс Стэнли Туччи

Трогательная история о доброте, оптимизме и человеческой стойкости. Виктор Наворский (Том Хэнкс) из придуманной восточноевропейской страны прилетает в Нью-Йорк, но из-за государственного переворота его паспорт становится недействительным. Он вынужден застрять в транзитной зоне аэропорта, где ему придется прожить несколько месяцев. Несмотря на сложные обстоятельства, Виктор не теряет веры в лучшее и обретает новых друзей, а также влюбляется в прекрасную стюардессу (Кэтрин Зета-Джонс).

2. Стажер (2015)

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Нэнси Майерс

Актеры: Роберт Де Ниро Энн Хэтэуэй

Легкая и смешная комедия о том, что никогда не поздно следовать своей мечте. 70-летний пенсионер Бен Уитакер (Роберт Де Ниро) не может привыкнуть к жизни на пенсии. Он решает устроиться стажером в онлайн магазин модной одежды, где его коллегами становятся молодые люди, ничего не знающие о жизни за пределами интернета. Бен благодаря своему опыту и жизненной мудрости становится ценным ментором для своих молодых коллег, а также обретает новых друзей и новую любовь.

3. Шпионка (2015)

Жанр: комедийный боевик

Режиссер: Пол Фиг

Актеры: Мелисса Маккарти Джейсон Стейтем Джуд Лоу Роуз Бирн

Веселая и динамичная комедия о шпионских приключениях неуверенной в себе Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти). Когда один из лучших агентов ЦРУ проваливает немаловажную миссию, Сьюзан получает шанс проявить себя. Ей предстоит спасти мир от ядерной угрозы, используя свои нестандартные методы и неуклюжее обаяние.

4. Величайший шоумен (2017)

Жанр: мюзикл, биография, мелодрама

Режиссер: Майкл Грейси

Актеры: Хью Джекман Мишель Уильямс Зак Эфрон Зендея

Яркая и красочная история о жизни Финеаса Тейлора Барнума (Хью Джекман) – человека, создавшего первые цирковые шоу. Фильм рассказывает о пути Барнума к успеху, о том, как ему удалось создать уникальное шоу со странными людьми, которых общество считало "ублюдками", и о том, как важно не терять себя в погоне за славой и признанием.

Напомним, мы рассказывали о лучших мотивационных фильмах.

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