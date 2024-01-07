Фитнес-тренер назвал лучшее упражнение для мышц живота (видео)

На занятиях спортом важно использовать разнообразные упражнения, чтобы привлекать к работе все группы мышц. Стандартные известные упражнения могут быть менее эффективными, чем мы думаем.

Фитнес-тренер Виктор Мандзяк поделился у себя в Facebook эффективным упражнением для мышц живота, отличающимся от традиционной планки.

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Техника выполнения

Лягте на спину на коврик. Подтяните колени к груди и приподнимите плечи. Прижмите поясницу к полу.

Затем поднимите ноги над полом, чтобы они образовали с телом прямую линию. Ваша задача состоит в том, чтобы удерживать эту позицию как можно дольше. Руки можете положить на живот (не жмите на него!) или вдоль тела.

Преимущество этого упражнения

По сравнению с планкой, это упражнение имеет несколько преимуществ:

Она позволяет более эффективно работать с мышцами живота, включая поперечную мышцу живота.

Она менее травматична для спины.

Ее можно выполнять людям с разным уровнем подготовки.

Как дозировать нагрузку

Для начала вы можете удерживать эту позицию в течение 10-15 секунд. С каждым разом увеличивайте время удержания до 30 секунд.

Если вы чувствуете, что вам это слишком легко, можете поднять ноги выше. Для более продвинутых спортсменов возможен вариант, когда ноги приподняты над полом под углом 90 градусов.

Это упражнение является эффективным способом укрепить мышцы живота и улучшить осанку. Она также может помочь при болях в спине.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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