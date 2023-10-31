Французский пирог за 30 минут: рецепт клафути с помидорами и оливками

Соленый вариант известного французского пирога по рецепту от Shuba. Он так же просто готовится, только нужно сделать тесто, а вместо фруктов положить овощи.

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Способ приготовления:

Яйца куриные – 3 шт.

Мука пшеничная – 300 г

Молоко – 150 мл

Томаты черри – 10 шт.

Оливки без косточек – 5 шт.

Сыр моцарелла – 250 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца и смешайте с мукой. Медленно добавить молоко и перемешать.

2. Застелите форму пергаментом и вылейте туда смесь.

3. Сверху выложите нарезанную моцареллу, помидоры черри и оливки. При необходимости посолите.

4. Выпекайте полчаса при 180°C.

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