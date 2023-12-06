Френч на короткие ногти: 5 ярких новогодних вариантов

Френч – это бессмертная классика и отличный вариант новогоднего маникюра. Он может быть как сдержанным, так и ярким. Выбирайте из 5 трендовых вариантов, которые предлагает Радиотрек.

Белый

Белый французский маникюр – это стильная классика. Чтобы придать ему праздничный вид, добавьте блестки, изображения звездочек или снежинок.

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Синий

Синий – еще один отличный выбор для зимнего маникюра. Делайте кончики ногтей синими и украшайте их блестками, волнами или рисунками снеговиков.

Зеленый

Чтобы приветствовать Год Дракона, выберите зеленый цвет для французского маникюра. Дополните золотом, создав гирлянды с цветными игрушками или маленькими белыми елками. Или просто добавьте блестки.

Красный

Красный дизайн всегда смотрится празднично и привлекает внимание. Добавьте зимние рисунки, такие как новогодние гирлянды, Снеговики, Санта-Клаусы, на прозрачный фон ногтей. Или можно ограничиться блестками.

Напомним, мы уже писали, какой маникюр устарел в 2023 году.

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