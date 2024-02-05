Фрукты и овощи, которые не нужно чистить перед употреблением: кожура полезнее середины

Многие выбрасывают кожуру из фруктов и овощей, не зная, что именно в ней содержится значительная часть полезных веществ.

Как пишет Cheese Lovers Festival, есть ряд фруктов и овощей, которые мы привыкли чистить перед тем, как есть, однако их не только можно есть с кожурой, но и нужно.

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Яблоки: кожура яблок богата витаминами C, K, A, а также клетчаткой, которая улучшает пищеварение.

Груши: кожура груш содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами.

Огурцы: кожура огурцов содержит витамин K, калий и магний.

Кабачки: их кожура богата антиоксидантами.

Морковь: кожура моркови содержит бета-каротин, который превращается в витамин A в организме.

Киви: кожура киви содержит витамин C, E, фолиевую кислоту и клетчатку.

Помидоры: кожура помидоров содержит ликопин, который является мощным антиоксидантом.

Авокадо: кожура авокадо содержит витамин C, E, калий и клетчатку.

Баклажаны: кожура баклажанов содержит антоцианы, которые улучшают память и работу мозга.

Важный момент: перед употреблением фруктов и овощей с кожурой тщательно вымойте их проточной водой.

Если вы приобретаете фрукты и овощи неорганического происхождения, лучше снять с них кожицу, ведь она может содержать пестициды.

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