Стейк – это любимое блюдо многих людей, но его приготовление может быть сложным. Если вы хотите получить идеальный стейк, который будет сочным и сочным вам нужно знать, как его готовить.

Один из самых простых и надежных способов приготовить стейк – это приготовить его в духовке. Этот метод позволяет равномерно приготовить стейк, не пересушивая его, сообщила фуд-экспертка Али Розен в комментарии Today.

Читайте также: Шеф-повар раскрыл рецепт "лучшего" хрустящего жареного картофеля (видео)

Ингредиенты:

4 стейки рыбай

Чайная кровать соли

Рапсовое или другое растительное масло

Масло (по желанию)

Инструкции:

Извлеките стейки из холодильника как минимум за 30 минут до приготовления, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 120 градусов. Выстелите противень алюминиевой фольгой. Промокните стейки, чтобы удалить лишнюю влагу, и выложите их на противень. Посыпьте обе стороны солью. Поставьте стейки в духовку на решетку на 15–20 минут. Извлеките стейки из духовки и включите жаровню. Смажьте стейки небольшим количеством рапсового или другого растительного масла. Поставьте стейки в духовку поближе к тенам. Прожарьте по 3 минуты с каждой стороны. Когда стейки будут готовы, их можно сразу же подавать. Добавьте сверху кусочек масла.

Али Розен отметила, что для равномерного прокаливания следует использовать стейки одинаковой толщины.

Если вы хотите более прожаренный стейк, увеличьте время приготовления в духовке.

Чтобы стейк был более сочным, дайте ему отдохнуть 5-10 минут перед подачей, чтобы масло сверху растаяло.

Советуем также обратить внимание на рецепт квашеной капусты с яблоками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!