Фундамент счастья: как его основать

Абсолютно для всех людей самый главный критерий счастья – это быть собой, быть равным себе. Это фундаментальное ощущение, как фундамент дома. После, к нему присоединяются другие составляющие. При том, у каждого человека, свой собственный набор критериев счастья. Но фундамент – это быть равным себе.

Как его основать? Что для этого нужно?

Во-первых: Познать себя истинного. Это возможно благодаря психологии. Какой я? Какие мои установки, паттерны поведения ? Какова моя природа?

Во-вторых: Проработать установки, блоки, которые препятствую вам принимать себя такого какой вы есть! Отделить навязанное другими людьми от вашего личного ощущения и мнения!

Счастье – это глубинное ощущение удовлетворения собой изначально и это ощущение только в наших руках. На него можем повлиять только мы. Хотя нас этому не учили к сожалению. Мы росли и были уверены, что нам это вложили, но к сожалению это не так.

Очень важно всё просеять, как через сито. Отделить "зерна от плевел". Что моё, а что чужое. С чем я согласен, а с чем нет. Какая себя ощущаю и что я могу изменить.