Где хранить чеснок, чтобы он не испортился к посадке нового

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не портился

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой того, что чеснок может усыхать и прорастать во время хранения. Но есть простые советы, которые помогут сохранить его до нового урожая.

Важным условием хранения будет сухость. Выбирайте любой из предложенных методов и ваш чеснок останется свежим и вкусным до нового урожая, пишет prostoway.

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Условия хранения: Если вы проживаете в квартире, лучше хранить чеснок в холодильнике. Для этого идеально подходит стеклянная банка. Просто поместите чеснок в банку, а сверху покройте его марлей, сложенной квадратом, чтобы горловина была закрыта. Не используйте крышку, а только марлю.

Другой вариант хранения: Можно использовать картонную коробку. Положите чеснок и рассыпьте его слоями соли: слой соли, слой чеснока и так далее вверх. Картонную коробку с чесноком храните в темном месте.

Важным условием хранения будет сухость. Выбирайте любой из предложенных методов и ваш чеснок останется свежим и вкусным до нового урожая.

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