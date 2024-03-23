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Где нельзя класть деньги, чтобы не привлечь бедность

Игорь Романько

Где нельзя держать деньги, чтобы не стать бедным

Хотите, чтобы в вашем доме всегда водились деньги? Тогда важно не только их зарабатывать, но и правильно хранить. Наши предки верили, что некоторые места в доме могут негативно влиять на ваше благосостояние.

Об этом пишет ТСН. Помните, что это только народные приметы. Не воспринимайте их слишком серьезно. Самое главное – верить в себя, много работать и правильно распоряжаться своими сбережениями.

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Вот где нельзя хранить деньги:

1. Стеклянные банки:

  • Купюры мнутся и теряют порядок.
  • Стекло не дает доступу воздуху, блокирующему денежный поток.

2. У дверей:

  • Финансы постоянно утекают из дома.
  • Деньги не любят проходные места.

3. У кровати или под матрасом:

  • Деньги "отдыхают" и не "работают".
  • Лучше прятать сбережения подальше от спальни.

4. В книге:

  • Драматические произведения могут привести к потерям.
  • Лучше использовать книги с положительным сюжетом о богатстве.

5. В тесноте:

  • Деньги любят пространство.
  • Не держите купюры скрученными.

6. У окон:

  • Течение "выдувает" положительную энергетику.
  • Могут возникнуть проблемы с финансами.

7. В пластиковых емкостях:

  • Пластик привлекает безденежье.
  • Лучше использовать дорогую копилку.

8. Под скатертью на столе:

  • Стол – плохое место для хранения денег.
  • Могут возникнуть проблемы.

Заметьте:

  • Астрология, тарология, нумерология и другие подобные практики не являются науками.
  • Информация, которую они предлагают, не всегда верна.
  • Воспринимайте ее как развлечение, а не как окончательную истину.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем рассыпать соль на пороге.

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