Где посадить перец, чтобы вырос большим: советы огородников

Перец – это не только любимый овощ на столе, но настоящий вызов для многих огородников. Не всегда удается вырастить мясистые, сладкие плоды, ведь эта культура требует не только благоприятных условий, но и правильных "соседей".

Сегодня мы поделимся секретами опытных огородников, которые помогут вам собрать втрое больший урожай перца. Об этом пишет ТСН.

Где лучше посадить перец:

Защищенный от ветра участок с достаточным количеством солнечного света. Перец не любит сквозняков, поэтому важно найти место, где он будет в полной мере освещаться солнцем.

Перец не любит сквозняков, поэтому важно найти место, где он будет в полной мере освещаться солнцем. После огурцов, бахчевых, бобовых или капусты. Эти культуры оставляют в почве питательные вещества, необходимые для роста и развития перца.

Эти культуры оставляют в почве питательные вещества, необходимые для роста и развития перца. Не рекомендуется сажать перец после картофеля или помидоров. Эти культуры имеют общие болезни, поэтому рассада может заразиться.

Читайте также: Четыре "каприза" перца: что не любит этот овощ

Какие растения посадить рядом с перцем:

Базилик. Эта пряная трава отпугивает вредителей, не переносящих ее запаха.

Эта пряная трава отпугивает вредителей, не переносящих ее запаха. Материнка, майоран, петрушка, зеленый лук. Эти травы не только защищают перец от болезней и вредителей, но и улучшают его вкус.

Эти травы не только защищают перец от болезней и вредителей, но и улучшают его вкус. Бархатцы. Эти цветы защищают перец от грибковых заболеваний и нематод.

Важно! Не сажайте рядом с перцем томаты, баклажаны и картофель, ведь эти культуры являются его конкурентами за питательные вещества.

Дополнительные советы:

Соблюдайте севооборот. Не сажайте перец на одном месте более двух лет подряд.

Не сажайте перец на одном месте более двух лет подряд. Регулярно поливайте перец. Эта культура нуждается в обильном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду.

Эта культура нуждается в обильном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду. Подкармливайте перец минеральными и органическими удобрениями. Это поможет ему лучше расти и плодоносить.

Это поможет ему лучше расти и плодоносить. Предохраняйте перец от вредителей и болезней. Для этого можно использовать как химические, так и биологические средства защиты.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!