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Где посадить перец, чтобы вырос большим: советы огородников

Цихоцкая Мария

Где посадить перец, чтобы вырос большим: советы огородников
Перец требует правильного ухода

Перец – это не только любимый овощ на столе, но настоящий вызов для многих огородников. Не всегда удается вырастить мясистые, сладкие плоды, ведь эта культура требует не только благоприятных условий, но и правильных "соседей".

Сегодня мы поделимся секретами опытных огородников, которые помогут вам собрать втрое больший урожай перца. Об этом пишет ТСН.

Где лучше посадить перец:

  • Защищенный от ветра участок с достаточным количеством солнечного света. Перец не любит сквозняков, поэтому важно найти место, где он будет в полной мере освещаться солнцем.
  • После огурцов, бахчевых, бобовых или капусты. Эти культуры оставляют в почве питательные вещества, необходимые для роста и развития перца.
  • Не рекомендуется сажать перец после картофеля или помидоров. Эти культуры имеют общие болезни, поэтому рассада может заразиться.

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Какие растения посадить рядом с перцем:

  • Базилик. Эта пряная трава отпугивает вредителей, не переносящих ее запаха.
  • Материнка, майоран, петрушка, зеленый лук. Эти травы не только защищают перец от болезней и вредителей, но и улучшают его вкус.
  • Бархатцы. Эти цветы защищают перец от грибковых заболеваний и нематод.

Важно! Не сажайте рядом с перцем томаты, баклажаны и картофель, ведь эти культуры являются его конкурентами за питательные вещества.

Дополнительные советы:

  • Соблюдайте севооборот. Не сажайте перец на одном месте более двух лет подряд.
  • Регулярно поливайте перец. Эта культура нуждается в обильном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду.
  • Подкармливайте перец минеральными и органическими удобрениями. Это поможет ему лучше расти и плодоносить.
  • Предохраняйте перец от вредителей и болезней. Для этого можно использовать как химические, так и биологические средства защиты.

Напомним, мы уже писали, чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай.

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