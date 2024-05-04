Где посадить перец, чтобы вырос большим: советы огородников
Перец – это не только любимый овощ на столе, но настоящий вызов для многих огородников. Не всегда удается вырастить мясистые, сладкие плоды, ведь эта культура требует не только благоприятных условий, но и правильных "соседей".
Сегодня мы поделимся секретами опытных огородников, которые помогут вам собрать втрое больший урожай перца. Об этом пишет ТСН.
Где лучше посадить перец:
- Защищенный от ветра участок с достаточным количеством солнечного света. Перец не любит сквозняков, поэтому важно найти место, где он будет в полной мере освещаться солнцем.
- После огурцов, бахчевых, бобовых или капусты. Эти культуры оставляют в почве питательные вещества, необходимые для роста и развития перца.
- Не рекомендуется сажать перец после картофеля или помидоров. Эти культуры имеют общие болезни, поэтому рассада может заразиться.
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Какие растения посадить рядом с перцем:
- Базилик. Эта пряная трава отпугивает вредителей, не переносящих ее запаха.
- Материнка, майоран, петрушка, зеленый лук. Эти травы не только защищают перец от болезней и вредителей, но и улучшают его вкус.
- Бархатцы. Эти цветы защищают перец от грибковых заболеваний и нематод.
Важно! Не сажайте рядом с перцем томаты, баклажаны и картофель, ведь эти культуры являются его конкурентами за питательные вещества.
Дополнительные советы:
- Соблюдайте севооборот. Не сажайте перец на одном месте более двух лет подряд.
- Регулярно поливайте перец. Эта культура нуждается в обильном поливе, особенно в жаркую и сухую погоду.
- Подкармливайте перец минеральными и органическими удобрениями. Это поможет ему лучше расти и плодоносить.
- Предохраняйте перец от вредителей и болезней. Для этого можно использовать как химические, так и биологические средства защиты.
Напомним, мы уже писали, чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай.
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