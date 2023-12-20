Где в квартире следует поставить денежное дерево, чтобы привлечь богатство

Денежное дерево – это популярное комнатное растение, которое, по народным поверьям, приносит в дом богатство и финансовое благополучие. Однако чтобы растение действительно приносило удачу, за ним нужно правильно ухаживать и держать в правильном месте.

Денежное дерево не требует особого ухода, пишет ТСН. Он любит яркий рассеянный свет, но не переносит прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для растения – 18-25°C. Поливать денежное дерево нужно регулярно, но не чрезмерно. Почва должна быть умеренно влажной. Раз в месяц можно подкармливать растение специальным удобрением для суккулентов.

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По фэншуем, денежное дерево нужно ставить в юго-восточной части комнаты. Это направление отвечает за богатство и достаток. У горшка с растением можно поставить несколько монет или купюр, чтобы усилить его энергию. Также можно украсить дерево красными лентами или конвертами.

Для посадки денежного дерева необходимо взять маленький горшок и на его дно положить несколько монет. Затем высыпать в горшок почву для суккулентов и посадить растение. Когда дерево начнет расти, его нужно пересадить в больший горшок, добавив еще несколько монет.

Денежное дерево – это красивое и неприхотливое растение, которое может стать настоящим оберегом для вашего дома. Ухаживайте за ней правильно, и она обязательно принесет вам удачу и благополучие.

Не допускайте пересыхания или переувлажнения почвы.

Регулярно обрезайте растение, чтобы оно лучше разрасталось.

Не забывайте протирать листья от пыли.

Если денежное дерево пожелтело или опадают листья, это может быть признаком недостатка света или полива.

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